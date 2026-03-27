calmela Flower＆cafeshop／パッフル スプリング 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。あたたかくなり桜も開花したということで、香川から、桜のモチーフをあしらった、かわいらしい期間限定スイーツを紹介します。 高松市川島東町の「calmela Flower & cafeshop」です。名前の通り、カフェスペースのある生花店。季節の花を感じつつ、ゆったり過ごすことができます。 こちら