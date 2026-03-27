倉敷市役所 倉敷市は、犯罪防止を目的とした防犯カメラの設置費用の補助金申請を、4月13日から受け付けます。 2025年度に続いて行うもので、対象者は倉敷市の自治会や町内会などの住民団体です。補助金額は、防犯カメラの購入費や工事費などの設置費用の9/10で、防犯カメラ1台あたり上限30万円、2025年度の申請と合わせて1団体3台までとなっています。 倉敷市によりますと、2025年度は52団体から申請があり、119台の防犯