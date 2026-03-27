「健康影響対策委員会」の初会合26日 岡山県吉備中央町の浄水場から有害性が指摘されている有機フッ素化合物、「PFAS」が検出された問題です。住民の健康への影響について中長期的に考えるため町が設置した有識者会議の初会合が26日夜、開かれました。 オンラインで開かれた「健康影響対策委員会」の初会合には大学教授ら5人の委員と吉備中央町の山本雅則町長らが出席しました。 この問題は、2020年から3年間、