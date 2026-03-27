アジア株まちまち、米イラン巡り情報錯綜トランプ「TACO」も効果薄 東京時間14:06現在 香港ハンセン指数 25040.39（+183.96+0.74%） 中国上海総合指数 3899.12（+10.04+0.26%） 台湾加権指数 32995.55（-342.07-1.03%） 韓国総合株価指数 5440.97（-19.49-0.36%） 豪ＡＳＸ２００指数 8505.20（-20.52-0.24%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74233.56（-1039.89-1.38%） アジア株は