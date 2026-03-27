東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領が中東に地上部隊1万人の追加派遣を検討（WSJ） イランは攻撃停止延長求めていない、米に要請などしていない（WSJ） ※トランプ氏はイランのエネルギー施設攻撃停止10日間延長を発表