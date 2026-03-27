花咲徳栄を破り、喜ぶ智弁学園・杉本＝甲子園智弁学園は0―8の二回から5イニング連続得点。6―8の五回に志村の2点二塁打など3点を奪い、ひっくり返した。先発全員の15安打で、うち8本が長打と振りの鋭さが際立った。三回から4番手で登板した左腕の杉本は球威を生かし、3安打無失点で大逆転を呼び込んだ。花咲徳栄は一回に6点を奪ったが、4人の投手が踏ん張れなかった。