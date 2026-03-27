モデルでタレントのローラ（35）が27日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「Newoman 高輪がオープンしたので、とっても優しくてあたたかい心でいっぱいのLumineの社長さんの表さんのご招待でお祝いに駆けつけたよっ」と書き出したローラ。「都市に住みながらも、自然と循環して生かされている事の大切さ感じる新しい形の施設」と紹介して施設の中での写真をアップした。「そこに集まるレストラン達