27日、参議院予算委員会において、立憲民主党の山内佳菜子議員が「給食費無償化」について松本洋平文科大臣に質問した。【映像】松本文科大臣が“つめられた”瞬間（実際の様子）山内議員は「昨年10月、高市総理大臣 所信表明演説、就任直後に給食の無償化について『来年4月から実施をします』と述べられました」と切り出し、食材費の法的な位置付けについて確認。これに政府参考人は、学校給食の実施に必要な施設設備に要す