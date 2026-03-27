【第11話3】 3月27日 無料公開 第11話3を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月27日、マンガ「婚約破棄された飯炊き令嬢の私は冷酷公爵と専属契約しました～ですが胃袋を掴んだ結果、冷たかった公爵様がどんどん優しくなっています～」の第11話3「すれ違う夜、2人の選択3」を月マガ基地にて無料公開した。 第11話3では、王女フローラはメルフィーを気に入ってお茶に