【第64話】 3月27日無料公開 □第64話「鍛冶を見学してみた」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月27日、「世界最強の魔女、始めました～私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます～」の第64話「鍛冶を見学してみた」を月マガ基地で無料公開した。なお、最新話はマガポケでも同時公開されている。 第64話では、ラーヴァデーモンを放置してBBQの準備をす