【第49話】 3月27日 公開 □第49話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は3月27日、のり伍郎氏によるマンガ「今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～」第49話を竹コミ！にて公開した。 第49話では、黒原瞳の視点で、筆林や今泉たちの日々が描かれる。彼女の周りは“狂人”ばかりのようで……。 なお、竹コミでは最新話となる第50話も、90コインで読むこと