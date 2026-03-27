27日午前、糸魚川市にある焼山でバックカントリースキーをしていた男女3人が滑落し、2人がヘリコプターで救助されました。2人は足などにケガをしましたが、命に別条はないということです。警察によりますと、27日午前10時半前、滑落した3人と同じグループでバックカントリースキーをしていた人から「11人でバックカントリーをしていて、3人が滑落しました。3人は10メートルくらい