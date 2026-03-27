四国銀行は後場に上げ幅を拡大している。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の連結業績予想を修正したと発表した。最終利益予想を前回予想の１６７億円から１７０億円（前期比２．５倍）に引き上げた。同時に期末配当予想を４円増額の３２円としており、増益幅拡大の見通しと株主還元姿勢を好感した買いが集まっている。銀行単体における資金利益や役務取引等利益が当初予想を上回るとともに、経費や与信関係費用が想定を下回る。