U-21日本代表は27日、韓国・天安のコリアフットボールパークで行われる国際親善試合でU-21アメリカ代表と対戦する。午後3時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。日本の予想布陣は4-3-3。U23アジアカップメンバーを中心に構成された。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF佐藤海宏、DF永野修都、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF梅木怜。アンカーはMF小倉幸成、インサイドハーフは左がMF名和田我空、右がMF石渡ネルソ