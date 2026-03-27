「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午後２時現在で、ココペリが「買い予想数上昇」で５位となっている。 ２６日午前９時ごろ、４月以降にサービス開始を予定している海外ビジネスマッチングプラットフォーム「ＢＩＧＡＤＶＡＮＣＥＧＬＯＢＡＬ（ビッグアドバンスグローバル）」が、みずほ銀行（東京都千代田区）に導入されることが正式に決まったと発表した。ビッ