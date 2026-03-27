波瑠と川栄李奈がダブル主演を務めたTBS金曜ドラマ『フェイクマミー』のBlu-ray＆DVD BOXが3月27日に発売される。特典映像はおよそ2時間にわたる大ボリュームの内容で、特にキャストほぼ全員のインタビューを含むメイキングは必見だ。 参考：『フェイクマミー』波瑠×川栄李奈の闘いが最終回で完結“いずれ本当になる”祈りの物語に 「フェイクマミー」Blu-ray&DVD 特典映像を含むスペシ