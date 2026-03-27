ＪＴは小幅に４日続伸と底堅く推移している。大和証券は２６日、同社株の投資判断「２（アウトパフォーム）」を継続した。目標株価は６６００円（従来７０００円）とした。２５年１２月期は大幅増益を達成し、最高益を更新した。２６年１２月期の会社計画の調整後営業利益は前期比６％増の９５５０億円、配当は年２４２円（前期は２３４円）とされた。従来の同証券予想はやや下回る水準だが、力強い増益ガイダンスが示され