[3.26 大陸間PO準決勝 ニューカレドニア 0-1 ジャマイカ]ジャマイカ代表(北中米カリブ海)は26日、北中米ワールドカップ大陸間プレーオフ準決勝でニューカレドニア代表(オセアニア)を1-0で破った。V・ファーレン長崎のFWノーマン・キャンベルはベンチ入りも出番なし。31日の決勝ではW杯出場を懸けてコンゴ民主共和国代表(アフリカ)と対戦する。7大会ぶりの出場を目指すジャマイカと初出場を狙うニューカレドニアの対戦は前半18