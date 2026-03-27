AHSは3月26日に、次世代歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V 2」専用歌声データベースとして、「Synthesizer V 2 AI Takumi」をダウンロード発売した。価格は9680円。●ロックからバラードまで幅広く対応今回、ダウンロード発売された「Synthesizer V 2 AI Takumi」は、シンガーソングライターである石田匠さんの歌声を元にした、ハスキーで渋みのある声質が特徴の男性歌声データベース（収録言語は日本語）。中低域を中心