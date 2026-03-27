【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（3月28日よりPrime Videoにて独占配信）。このたび配信に先がけて「あらすじ」と場面写真が公開された。 ※メイン写真：第1話場面写真 ■第1話「カラちゃんとシトーさんと、日本のフィンランド」あらすじ 高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作の本作は、美味しいも