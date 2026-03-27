【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAの新曲「Bad Girl」が、3月27日より配信開始となった。同日21時からは、Performance Videoがプレミア公開される。 ■自由でエネルギッシュなPerformance Video 「Bad Girl」は、3月6日より放映されているAppleのCM『グループセルフィーをiPhone 17 Proで』のキャンペーンソングに起用されている楽曲。HANA待望の1stツアー『BORN TO BLOOM』内でも披露され