SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が27日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。JK風ファッションでのチア姿を披露した。白のブラウスにリボン、グレーの超ミニスカートの制服風ファッションでコートで踊るショットをアップした。昨年12月、三上は台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入した。三上は、タレント活動のほか、インフルエ