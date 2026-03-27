27日午前、東京・八王子市のアパートで火事があり、住人の男性が意識不明の重体です。男性は家賃を滞納していて、強制退去が行われる直前に、自ら火をつけた可能性があるということです。警視庁によりますと、27日午前11時前、八王子市大和田町のアパートで「家に火をつけた。中に逃げ遅れの人がいるかも」と110番通報がありました。この火事で火元の部屋に住む男性が救助され病院へ搬送されましたが、意識不明の重体です。この男