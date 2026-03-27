政府はクマ被害に対応するための関係閣僚会議を開き、捕獲目標数などを記したロードマップを決定しました。27日に決定された「クマ被害対策ロードマップ」は、今年度、クマに襲われ13人が死亡するなど、過去最悪となったクマ被害に対応するため策定されました。ロードマップでは、増えすぎたクマの個体数の管理を強化するため、来年度のクマの捕獲目標数が記載され、東北では、推定個体数のおよそ20％にあたる3800頭を捕獲の目標と