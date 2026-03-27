中東での軍事攻撃の即時停止を求める意見書を全会一致で可決した沖縄県議会の本会議＝27日午前沖縄県議会は27日の本会議で、中東での軍事攻撃の即時停止を求める意見書を全会一致で可決した。意見書は「米軍基地を抱える沖縄としては、あらゆるリスクを回避し平和的解決を求める」と訴えた。政府に対して、紛争地域への自衛隊派遣や、兵たんなどの後方支援をしないよう求めた。ホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴い、値上がりした