三重県菰野町の新名神高速道路で2023年、高速バスなど3台が絡み20人が重軽傷を負った事故で、事業用自動車事故調査委員会は27日、調査報告書を公表した。約2時間ごとに交代しなければならないバス運転手が、長時間走り続けて居眠り運転になったことが原因の可能性が高いとした。同様の事故を防ぐため、全国のバス業者に適切な運行管理を求めた。報告書によると、4日連続の夜間運行となった運転手は、23年4月16日午後7時半ごろ