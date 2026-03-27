人気レースクイーンの霧島聖子（34）が27日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。スーパー耐久・開幕戦のオフショットとして、レアなカジュアル・コーデ姿を公開した。「OffShot！！」とつづり、「S耐横丁」の赤提灯の下、レアなカジュアルコーデ、ピンクフリース＆デニム姿の写真をアップした。霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト