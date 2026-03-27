美声に驚く参列者から「ご指名」も北海道小樽市の正行寺の本堂に響く読経。その抑揚のある美声は、檀家（だんか）の葬儀で「うちにも来てくれないか」と参列者からたびたび“指名”を受けるほどだ。それもそのはず、かつて「ライオンキング」にも出演した元ミュージカル俳優なのだから。北海道小樽市の住職、岩本達典さん（４４）は、小学４年の時、母に連れられて札幌市内で劇団四季のミュージカル「キャッツ」を鑑賞した。都