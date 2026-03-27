２７日に放送されたフジテレビ系「ノンストップ！」では、新生活が始まるタイミングということもあり、１人暮らしを始める子と親の別れについてトーク。フジアナウンサーが、驚きの新生活を振り返った。子どもが１人暮らしを始めるタイミングとなる新年度。たんぽぽ白鳥久美子や、カンニング竹山が故郷から上京する日を振り返った。この日は三上真奈アナの代わりに松村未央アナが出演。設楽統が「松村さんは？」と聞くと、松