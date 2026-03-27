タレントでユーチューバーのひまひま（１８）が感染症腸炎のため休養することが明らかになった。所属事務所の公式サイトで２６日、発表された。事務所は「一昨日より腹痛が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、『感染症腸炎』と診断され一定期間の入院が必要との判断に至りました」と報告。２４日から体調を崩していたようだ。「医師および本人と協議のうえ、約１週間を目処に休養し、治療と静養に専念させて