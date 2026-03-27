大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースは２６日（日本時間２７日）の開幕・ダイヤモンドバックス戦（ドジャー・スタジアム）に８―２で完勝し、ワールドシリーズ３連覇へ向け好発進。先発・山本由伸投手（２７）が６回５安打無四死球２失点の好内容で開幕投手の大任を全うすると、大谷は３打数１安打。打線は計８得点を挙げる猛攻で右腕を援護。投打充実の横綱相撲に地元メディアもドヤ顔を隠すことができなかった。ドジャ