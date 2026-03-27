昨年の世界フィギュア男子代表に心境の変化フィギュアスケートの世界選手権がチェコ・プラハで開催中。坂本花織、鍵山優真らの演技に注目が集まる中、昨年の大会に日本代表として出場した男子スケーターから嬉しい知らせが飛び込んできた。ファンからも歓喜の声が上がっている。シスメックス公式インスタグラムは27日、昨年の世界フィギュア代表・壷井達也からのメッセージを伝えた。神戸大を卒業した事が明かされたほか、今後