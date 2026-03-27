中村倫也が主演を務める映画『君のクイズ』に、森川葵、水沢林太郎、福澤重文、吉住、坂東工の出演が決定した。【写真】中村倫也・神木隆之介・ムロツヨシが並ぶカッコいい『君のクイズ』ビジュアル本作は、たった一問のクイズが導く“真実”と“人生”を描く、驚愕の知的エンターテインメント。クイズという枠を超え、人間の思考と運命に迫る物語が展開する。原作は、『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳』で