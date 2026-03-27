国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年3月26日にXを更新。政府が暫定予算案を閣議決定して国会に提出したことについて批判的にコメントし、ツッコミの声も出ている。「無理して3月13日に強行採決したのは何だったんだろう」年度内の予算成立を目指している政府。衆院では13日に予算案が通過したが、参院では少数与党となっているため見通しが厳しく、政府は2026年度予算案が25年度内に成立しない場合に備えて編成した暫定予算案を閣