元ＡＢＣテレビアナウンサーの東留伽が２７日、都内で自身初の個展「花の祝福＜ＬａＧｒâｃｅｄｅｓＦｌｅｕｒｓ＞」（２９日から４月５日まで東京・銀座「ザマグナス東京」）の取材会を行った。アナウンサー、アーティスト、東大大学院生の三刀流で活躍中。在局中の２３年にフランス留学し、帰国後に論文を書くために大学院へ。「まさか東大に受かると思っていなかった。（他に美学を学べる）京大、阪大も出した