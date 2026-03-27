歌手の華原朋美（５１）が２７日までにＳＮＳを更新。６歳の長男の卒園を報告し、卒園式ショットを公開した。自身のインスタグラムに「いつも華原朋美を優しく応援してくださる皆様へ私の息子が卒園しました」と報告し、「シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています。優しくて最高の主治医の先生様と看護師の方々に助けられながら息子が元気に産声をあげて生まれてきた日は今でも忘れません。息