早明浦ダム27日午後2時半ごろ提供：水資源機構 国や四国4県でつくる吉野川水系水利用連絡協議会は、26日午前9時に解除した第2次取水制限を、27日午後4時に再開しました。 池田ダムへの流入量が運用値を下回ることが予想されるためで、香川用水への供給を再び30％カットします。高知県・早明浦ダムの貯水率は27日午後2時現在、47.8％です。