米国・イスラエルと戦争中のイランが人工知能（AI）技術を利用し、米国の象徴ともいえる「自由の女神像」をミサイルで攻撃する動画をオンライン上で配布した。26日（現地時間）、インディア・タイムズなどによると、最近「皆のためのひとつの復讐（ふくしゅう）」というタイトルの約54秒のAI生成動画がSNSを中心に拡散している。公開された動画は、米国が介入した過去の戦争や葛藤の事例を羅列する形式で構成されている。米国先住