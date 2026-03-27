ドナルド・トランプ米国大統領が、イランとの戦争を早期に終結させなければならない状況に直面しているという分析が出た。圧倒的な空爆の裏側で核心の精密兵器が恐ろしい勢いで消耗し、軍事的選択肢が急激に狭まっているという理由からだ。26日（現地時間）、テレグラフは米軍が戦争開始から約4週間で深刻な武器不足に苦しんでおり、トランプ大統領が事実上、1カ月以内に出口戦略を用意しなければならない境遇に置かれたと報じた。