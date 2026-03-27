◇MLB ブリュワーズ 14-2 ホワイトソックス(日本時間27日、アメリカンファミリー・フィールド)昨季“怪物新人”の異名で活躍したブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が11奪三振と開幕から怪物級の投球を見せました。2年目で開幕投手を務めたミジオロウスキー投手は初回、先頭打者にホームランといやな幕開けとなりましたが、その後は160キロに迫る速球を操り打者を翻弄。3者連続三振とスパッと気持ちを切り替えました