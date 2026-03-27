アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、アメリカ国防総省が最大で1万人の地上部隊を中東に追加派遣することを検討していると報じられました。ウォール・ストリート・ジャーナルは26日、国防総省関係者の話として、イランとの戦闘終結の協議を進める中でもより多くの軍事的な選択肢を確保するため、最大1万人の地上部隊を中東に追加派遣する計画を国防総省が検討していると伝えました。これまでにアメリカメディアは、