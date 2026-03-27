フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。淡いブルーのフリルドレス姿を披露した。「FITPLACEFESTIVAL2026の司会を務めさせていただきました沢山のマッチョさんに囲まれて筋トレ力が高まりました！笑」と報告。ドレス姿の写真をアップし「hair…@lewin_haruにいつもお任せしています天才すぎて、こんなに可愛いヘアセットを20分でしてくれたの！すごいよおっdress…