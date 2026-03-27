防衛省は27日、海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」から射程およそ1600キロの長射程巡航ミサイル「トマホーク」を発射できるようになったと発表しました。海上自衛隊のイージス艦の「ちょうかい」は、去年10月からアメリカで、射程およそ1600キロの長射程巡航ミサイル「トマホーク」を発射するために必要な改修や隊員の訓練をおこなってきました。防衛省は27日、必要な改修などが終わり、「ちょうかい」から「トマホーク」の発射