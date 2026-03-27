RIZINなどで活躍した元総合格闘家の浅倉カンナさん（28）が27日、自身のインスタグラムを更新。“家族写真”を公開し、改めて第1子出産を報告した。赤ちゃんの手を握る“家族写真”を公開。「3/243240gベビ爆誕」とつづり、「産まれてきてくれてありがとう」と我が子へのメッセージを送った。24日にもストーリーズで「3/24」とだけつづり、赤ちゃんとリボンの絵文字とともに、生まれたばかりの子供の手の写真を投稿して