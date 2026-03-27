27日朝早く、秋田市で走行中のタンクローリーのタイヤが燃える火事がありました。けがをした人はいませんでした。秋田臨港警察署の調べによりますと27日午前4時50分ごろ、秋田市寺内字後城の港湾道路を走っていたタンクローリーの運転手が、車両の右後ろからの破裂音に気付きました。車を停止し確認したところ、右後ろのタイヤ付近から火が出ていたということです。火は約1時間半後に消し止められ、タンク