即席麺大手メーカー5社の価格改定が3月26日に出そろったが、カップ麺の同サイズで価格差が出たり、袋麺は数社が据え置いたり、過去と様相が異なっている。これまでは改定の幅や実施日までほぼ横並びだった。各社の担当者は「メーカーや商品によってコスト環境が変わる」「競合環境をみた戦略的な要素もある」などと事情を話す。価格改定は日清食品が4月1日、明星食品が6月1日、東洋水産、サンヨー食品、エースコックが7月1日に