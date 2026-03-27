Marlinが、2nd EP『Side Effects』を本日3月27日にリリースした。 （関連：椎名林檎×向井秀徳、SennaRin×川上洋平、家入レオ×斎藤宏介……男女ボーカルで響かせる新鮮なアプローチ） 本作は、アーティストとして、そして個人としての大きな前進を示す作品に。デビューEP『New Her』が毒のある関係の余波と自分を取り戻す過程を描いていたのに対し、本作では心の準備、健全な愛、再び心を開