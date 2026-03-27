サイコムは、ゲーミングPC『G-Master Velox III Intel Edition』を3月27日より販売開始した。Windows 11搭載の標準構成価格は212,700円（税込）。 【画像あり】内部構成も確認できる筐体 本製品は、コストパフォーマンスに優れた同社のゲーミングモデル「G-Master Velox」シリーズの新製品となるATXミドルタワーモデルだ。 CPUに最新のIntel Core Ultraプロセッサー、グラフィックス