タレントの堀ちえみが26日に自身のアメブロを更新。病院の売店で購入したおからクッキーを紹介した。この日、堀は「昨夜観ていていた映画。時間がなくて途中でストップしていたのですが…今夜その続きを、最後まで観終えました」と報告し「ずっと結末が気になっていたので、スッとしましたね」と安堵した様子でコメントした。続けて「ホッとしたところで」と切り出し「スタバのヨーグルトと、おからクッキーをいただきます！」とお