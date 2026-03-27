全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒の中華料理店『味一Factory極』です。スープのコクとシャキシャキ野菜の無限ループで完食！店主・今野さんが子どもの頃に通ったという三田の中華料理店『味一番』。お店がなくなってしまったあと、大好きなタンメンをどうしても食べたくて独学で思い出の味を追求したのが始まりだ。さらにオリジナリティを加えるべくスープの材料